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26 января, источник: "Российская газета"

В Новосибирске пересмотрят дело девочки, заказавшей убийство родных

В суде привыкли к слезам, к потокам человеческого горя. Привыкли принимать решения, судьбоносные в буквальном смысле этого слова. Но в этом случае выбор невероятно сложный.

«РГ» писала о том, как днем 31 октября в квартиру вполне благополучной семьи ворвались 16-летние Кирилл и Юлия. У подростка в руках была бита, которую он с порога обрушил на открывшую дверь 80-летнюю старушку. 11-летнего мальчика Юлия тыкала ножом. К приходу 13-летней Насти, которая ходила с мамой за покупками, и бабушка, и брат Насти должны были быть мертвы — по безумному плану подростков.

Эта же участь ожидала и маму Насти. После того, как все тела окажутся на балконе, налетчики вместе с Настей должны были бежать, прихватив с собой деньги и ценности. Для них Настя оставила в почтовом ящике ключ (правда, они им не воспользовались) и позвонила Кириллу, когда они с мамой подходили к дому, — мол, будьте наготове. На маму Кирилл набросился с топором. К счастью, тут подоспела помощь соседей.

Все пострадавшие выжили — убивать оказалось сложнее, чем предполагали юнцы… Кириллу с Юлей грозит уголовная ответственность за покушение на убийство и разбой. А их 13-летнюю подружку, которая еще не доросла до обвинений в преступлениях, изолировали от семьи, и районный суд отправил ее в спецшколу — на полтора года.

Спецшкола в Бурятии. Ее воспитанницы, если верить новостным сайтам, недавно вроде как пожаловались проверяющим, что после 22.00 их не пускают в туалет, а прогулки меньше 30 минут.

Девочка сейчас говорит,  что воспринимала все,  что обсуждали в Сети —  в том числе план убийства  и побега, как некий  параллельный мир.  «Как не со мной».

Родителей Насти от таких новостей начинает бить мелкая дрожь, а сама девочка — домашний совершенно ребенок, давно прощенный родителями, конечно, замирает от ужаса. Никто — ни знакомые семьи, ни посторонние люди — не может поверить, что семиклассница-тихоня, взлелеянная родителями, способна на такое.

Винят во всем соцсети — во-первых, именно там Настя свела сомнительное знакомство с сиротой Кириллом. А во-вторых — девочка сейчас говорит, что воспринимала все, что обсуждали в Сети (в том числе план убийства и побега), как некий параллельный мир. «Как не со мной».

Что произошло с Настей, она сама описывает коротко и просто. Летом познакомилась с Кириллом. Любовь. Родители были против, говорили, что он плохой — мама умерла, отец пьет….

«У него глаза бегают», — будто бы сказал папа. А мама, увидев избранника дочери, просто заплакала — сама не знала тогда отчего. Настя же утверждает, что для нее Кирилл был «единственным». И собственную семью пришлось «возненавидеть». Нет никаких сведений о том, что родители запирали дочь или в жесткой форме запрещали ей встречаться с Кириллом. Они его просто не полюбили. И этого оказалось достаточно.

Психиатры утверждают, что она здорова — но, скорее всего, это придется проверить еще раз. Потому что Новосибирский областной суд отменил решение районного. И в ближайшее время Настя в спецшколу не попадет.

Материалы вернутся в районный суд. И снова будут изучены. Полиция, родная школа (написавшая прекрасную характеристику), прокуратура — все заявили о том, что девочку-«убийцу», посягнувшую на родных, надо изолировать.

Наказать, хоть родные и живы, и простили, и прижимают к себе эту «преступницу» с такой любовью. Огромное количество людей поддержали бы это решение — ведь многие уверены, что все ужасы нашего времени происходят именно от безнаказанности.

На другой чаше весов — судьба ребенка и семьи. Внушаемая девочка через год в спецшколе скорее всего превратится неизвестно в кого. Есть шанс ее от этого уберечь.

Что полезнее для общества, для нас с вами — наказать в назидание многим другим или проявить милосердие к ней одной? Выбор пока не сделан.

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