Уральский врач раскрыл схемы приписок при диспансеризации

В народе его уже окрестили «делом 10 карточек» по аналогии с пресловутыми делами сталинских времен о «трех колосках», когда людей сажали за подобранные на поле крохи, называя это борьбой с госхищениями. Впрочем, дело не столько в нем, сколько в системе надувательства в здравоохранении, которую он позволил вскрыть.

О сути процесса: на скамье подсудимых фельдшер, исполняющий обязанности участкового врача поликлиники ГБУЗ СО N 1 Нижнего Тагила, Наталья Николаева. По версии следствия, она подделала 10 карт по диспансеризации и получила за обман стимулирующую премию: по сто рублей за каждую «липу». То есть ради дополнительной тысячи рублей преступила сразу две статьи УК РФ, совершив служебный подлог и мошенничество. Более того, карты даже заполнены не ее рукой, что подтверждает почерковедческая экспертиза. Большинство документов расписаны участковой медсестрой, а одна карта, выражаясь протокольным языком, «составлена иными неустановленными лицами». Николаеву с этими бумагами роднит только именной штампик — оттиск печати медика.

Такие штампы есть у каждого врача. И как водится, Николаева хранила штамп в ящике рабочего стола. Печатью с легкостью мог воспользоваться кто угодно. К несчастью, в день допроса у следователя муж Николаевой попал в автоаварию. Чтобы быстрее вырваться из полиции, женщина, не читая, подписала все бумаги. Сейчас эти якобы «чистосердечные признания» приходится опровергать.

Однако собранные «РГ» вместе с врачом документы показывают совсем другой масштаб распила бюджетных средств. Как известно, по госпрограмме на диспансеризацию населения на Среднем Урале в 2016 году выделено более миллиарда рублей. Но не все они потрачены на здоровье людей. В поликлинике, где работает Николаева, наработана схема по штампованию фальшивых карт, которая позволяет получать дополнительные средства из Фонда обязательного медстрахования.

Схема проста. В начале каждого года заведующая поликлиникой выдает отделениям списки приписанных к медучреждению пациентов, которые в данный год имеют право на бесплатное профобследование. Пройдут ли люди реальную диспансеризацию, дело второе. Первое — это отчетная статистика. Чем больше к отчету будет предъявлено карт на прошедших диспансеризацию, тем больше денег получит клиника.

«За диспансеризацию сейчас можно не только отчитаться, но и заработать на ней».

— За каждого пациента, прошедшего диспансеризацию, ТФОМС через страховые компании выплачивает поликлинике деньги. В среднем 1600 рублей за человека. И чем больше охват населения, тем больше средств получит поликлиника. Для медицинского учреждения это дополнительные деньги, и распоряжаться ими руководство клиники может по своему усмотрению. Определенную часть средств разрешается использовать на премирование сотрудников, — пояснила финансовый механизм госпрограммы пресс-секретарь ТФОМС Свердловской области Елена Денисламова.

Понятие «план диспансеризации» появляется в другом ведомстве — в областном минздраве. Как пояснили корреспонденту «РГ» в региональном центре медпрофилактики, курирующем эту программу: планы, предусматривающие обязательный процент прохождения диспансеризации, ими устанавливаются и «спускаются на места». Невыполнение сказывается не только на казне больницы, но и на премиях руководства медучреждения. Мы нашли приказ Министерства здравоохранения Свердловской области N 267-п от 7 марта 2014 года, где сказано, что «за нарушение плана диспансеризации прикрепленного населения» руководитель может лишиться премии на все 100 процентов.

Какова конкретная премия руководства медучреждения за выполнение плана в ГБУЗ N1 Нижнего Тагила, мы выяснить не смогли. В разговоре с корреспондентом «РГ» заведующая поликлиникой Марианна Дурова пояснила, что непосредственно за диспансеризацию премий не получает. «Квартальное вознаграждение зависит от многих факторов. Нужно набрать сто баллов по разным показателям работы. Из них диспансеризации касается только пять баллов», — заявила она. А вот стимулирующие выплаты для персонала клиники раскрыли без проблем. За каждую оформленную карту медицинская «бригада» (врач и участковая медсестра) получает двести рублей, и то при условии выполнения плана на 100 процентов по всей поликлинике. Если план не выполнен, то оплата на каждого члена бригады может снизиться до 50 рублей. Либо, по решению руководства, вообще отменена.

Сотрудники поликлиники N 1, где работает Николаева, в неофициальных беседах признаются, что план достигается любой ценой. «Заведующая поликлиникой Марианна Дурова постоянно выдвигает требования выполнения количественных планов по диспансеризации населения: 50 карт в месяц с участка. Было объявлено: кто не выполнит указанные нормы, получит выговор с занесением в личное дело», — говорится в имеющейся в «РГ» коллективной жалобе медработников.

— Я знаю отделения, где план выполнялся на 293 процента в месяц. На участкового врача работали сразу две медсестры, и они в четыре руки заполняли карты по диспансеризации. При этом в отделении, рассчитанном на 10 участков, работало всего 5 врачей. С какой же скоростью должен работать участковый терапевт, чтобы успеть принять больных и плюс еще в три раза перевыполнить план по диспансеризации? Понятно, что эта погоня за планом дискредитирует саму госпрограмму, — уверена Николаева.

Механизм ускорения процесса штамповки карт доведен в поликлинике до совершенства. В ход идут несколько вариантов. Часть медицинских документов сдаются на регистрацию без результатов анализов, в других карточках данные вписываются с потолка — даже рост и вес человека указывается наобум. В-третьих, реальные данные добываются в дружественных ведомственных поликлиниках, к примеру, в поликлинике оборонного завода УВЗ, где работают и регулярно проходят медобследование многие жители района.

Но, как ни парадоксально, разбираться с системой по производству «липы» следователи не захотели, называя это «совсем другой историей». «Меня сразу предупредили, что объективного расследования проводить никто не собирается, систему сломать невозможно. Нужны определенные показания, чтобы быстрее закончить дело,» — утверждает Николаева.

Да какая же она другая, когда раскрывает истинные масштабы подделки документов по государственной программе диспансеризации?

Кстати, несколько лет назад Росздрав проверил все медицинские учреждения страны, участвовавшие в диспансеризации. Злоупотребления были выявлены в 56 процентах поликлиник, наиболее серьезные — приписки и фальсификация документов с целью хищения средств.