На крыше электрички в Петербурге нашли тело подростка

По информации издания, состав прибыл из Луги, после чего его отогнали в депо. Во время осмотра на крыше одного из вагонов обнаружили мертвого подростка. По информации kp.ru, тело находилось на крыше порядка трех дней.

По предварительным данным, погибшему было около 14−16 лет, он умер от электротравмы.