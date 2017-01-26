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22:53 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

СМИ: главреду журнала «Кураж» Анастасии Зониной проломили голову

ЧП произошло на частной вечеринке в столовой на улице Радищева в Екатеринбурге.

Высоким уровнем культуры не перестают удивлять жителей Екатеринбурга представители так называемой городской «элиты», сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

В одном из ночных клубов на частной вечеринке главреду глянцевого журнала «Кураж» Анастасии Зониной разбили голову. По информации Е1, потасовка произошла в столовой под названием «On Bar» на улице Радищева, 25 — в двух шагах от старого офиса «АиФ-Урал». Анастасия присутствовала на мирном мероприятии, устроенном директором ювелирной компании «Карат» Максимом Котовщиковым, когда ее личностью заинтересовался некто «Егор». «Он вылил какое-то спиртное мне в лицо, — рассказала Анастасия журналистам. — Я в ответ на него вылила стакан воды. Он взял и кинул в меня кальян. Удар пришёлся по голове, у меня потекла кровь».

Стоит отметить, что нападавший позднее позвонил Анастасии, чтобы извиниться. Он заявил, что ничего не помнит, и предложил девушке встретиться и обсудить компенсацию ущерба. Чем закончиться весь этот конфликт — пока не понятно.

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