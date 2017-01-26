СМИ: главреду журнала «Кураж» Анастасии Зониной проломили голову
ЧП произошло на частной вечеринке в столовой на улице Радищева в Екатеринбурге.
ЧП произошло на частной вечеринке в столовой на улице Радищева в Екатеринбурге.
Высоким уровнем культуры не перестают удивлять жителей Екатеринбурга представители так называемой городской «элиты», сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
В одном из ночных клубов на частной вечеринке главреду глянцевого журнала «Кураж» Анастасии Зониной разбили голову. По информации Е1, потасовка произошла в столовой под названием «On Bar» на улице Радищева, 25 — в двух шагах от старого офиса «АиФ-Урал». Анастасия присутствовала на мирном мероприятии, устроенном директором ювелирной компании «Карат» Максимом Котовщиковым, когда ее личностью заинтересовался некто «Егор». «Он вылил
Стоит отметить, что нападавший позднее позвонил Анастасии, чтобы извиниться. Он заявил, что ничего не помнит, и предложил девушке встретиться и обсудить компенсацию ущерба. Чем закончиться весь этот конфликт — пока не понятно.