В Пензе планируют восстановить теплоснабжение в пятницу в 9.00

По данным Минэнерго, в 13.15 на Пензенской ТЭЦ-1 произошло обрушение кровли, в результате один человек погиб. Станция снизила нагрузку с 204 до 150 МВт, последствий для потребителей не было. Угрозы нарушения функционирования оборудования, оставшегося в работе, нет.

По данным областной прокуратуры, снижение давления в теплосети привело к прорывам в магистральных трубопроводах, из-за чего без отопления остался 471 многоквартирный дом и объекты соцсферы.

«В настоящее время проводятся работы по ликвидации порывов на тепловых сетях в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы. По предварительной информации, порывы произошли по причине резкого понижения температуры наружного воздуха и в связи с повышением температуры сетевой воды, что не связано с аварией на Пензенской ТЭЦ-1. Общее количество отключенных потребителей: 471 жилой дом, 9 школ, 13 детских садов и 7 лечебных учреждений. Планируемый срок восстановления теплоснабжения потребителей: 9.00 27 января», — говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что координация мероприятий по ликвидации последствий аварии и недопущению нарушений энергоснабжения потребителей осуществляется штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Пензенской области. Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики Андрея Черезова.

Кровля ТЭЦ в Пензе обрушилась при проведении ремонтных работ.