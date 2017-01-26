Неизвестные напали на ювелирный магазин в Москве
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Полиция разыскивает четырех неизвестных, напавших на ювелирный магазин со строительными инструментами на
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Полиция разыскивает четырех неизвестных, напавших на ювелирный магазин со строительными инструментами на
«В 20.54 на службу “02” поступило сообщение о разбое в организации на улице генерала Кузнецова, 23. Прибывшие сотрудники полиции установили, что в помещение вошли 4 неизвестных в матерчатых масках на лицах и, угрожая персоналу строительными инструментами, разбили витрины, похитили ювелирные изделия и скрылись», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работает