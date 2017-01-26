Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Любители кофе живут дольше остальных
Знаменитый фильм запрещен в ряде стран уже почти 30 лет
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Найдена погибшая от клыков зверей женщина
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
СФ: Киев не пустят на встречу Трампа и Путина из-за нападок на РФ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Украине грозит второй дефолт из-за долга перед Россией – СМИ
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
16Femen объявили о распаде движения
26 января, источник: РИА Новости

Неизвестные напали на ювелирный магазин в Москве

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Полиция разыскивает четырех неизвестных, напавших на ювелирный магазин со строительными инструментами на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД России.

Источник: РИА Новости

«В 20.54 на службу “02” поступило сообщение о разбое в организации на улице генерала Кузнецова, 23. Прибывшие сотрудники полиции установили, что в помещение вошли 4 неизвестных в матерчатых масках на лицах и, угрожая персоналу строительными инструментами, разбили витрины, похитили ювелирные изделия и скрылись», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает перечень похищенного. Сотрудники полиции ведут поиски грабителей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бойцы «Грузинского легиона» самовольно покинули позиции в Донбассе
Трамп вернет величие фразе «сделано в США»
США продают нефть из стратегического резерва
Клименко опроверг свое заявление об ограничении интернета в РФ
Бывшие депутаты Госдумы дают показания против Януковича
Нетаньяху заявил о резком росте антисемитизма в странах Запада
Стрелки «часов судного дня» передвинули из-за Трампа
Ученые создали химеру свиньи и человека
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Россияне снова начали скупать британское жилье
Молодым семьям Петербурга дадут деньги на жилье
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь