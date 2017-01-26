Неизвестные напали на ювелирный магазин в Москве

«В 20.54 на службу “02” поступило сообщение о разбое в организации на улице генерала Кузнецова, 23. Прибывшие сотрудники полиции установили, что в помещение вошли 4 неизвестных в матерчатых масках на лицах и, угрожая персоналу строительными инструментами, разбили витрины, похитили ювелирные изделия и скрылись», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает перечень похищенного. Сотрудники полиции ведут поиски грабителей.