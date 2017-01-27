Стали известны некоторые подробности спецоперации ФСБ в Бахчисарае.

Первое. Дыма без огня не бывает. И если уже речь пошла о спецоперации, будьте уверены, ей предшествовала огромная по объемам, кропотливая работа: сбор информации, анализ, поиск доказательств, поводов и причин.

Второе. В ходе спецоперации был проведен обыск в доме 31-летнего жителя Бахчисарая Сейрана Салиева, у которого были изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны. Впоследствии Бахчисарайским районным судом Селиев был признан виновным по статьям 20.29 КоАП России («Распространение экстремистских материалов») и 20.3 КоАП России («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций») и арестован на 12 суток.

Адвокат Эмиль Курбединов, пытавшийся пробиться к дому Салиева, также был задержан. В отношении него возбуждено дело по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организации). Он арестован на 10 суток.

Третье. В социальных сетях появился видеоролик задержания Сейрана Салиева. Так вот, это видео — очень показательное. На видео можно наблюдать, как толпа пытается препятствовать работе правоохранительных органов, осыпает сотрудников ФСБ проклятьями. А одна из женщин, предположительно, супруга Селиева, о чем она сама заявляет, подзадоривает собравшихся агрессивно настроенных людей речами о том, что «нет никакой власти, кроме власти Аллаха!». Между прочим, и у здания Бахчисарайского суда были десятки «шумных» граждан. Это что, «соседи» и «случайные прохожие?!

Таковы первые подробности спецоперации ФСБ в Бахчисарае. И, судя по изложенным выше трем пунктам, она явно не последняя. «Хизбы» в Крыму есть. И это зло должно быть искоренено.