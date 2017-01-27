Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
В КС предупредили, что платить за ЮКОС придется всем россиянам
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
СФ: Киев не пустят на встречу Трампа и Путина из-за нападок на РФ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Украине грозит второй дефолт из-за долга перед Россией – СМИ
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
14События недели в фотографиях
03:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка попала в аварию, пропуская пешехода

В «Тойоту Виш» девушки врезался рейсовый автобус.

Источник: Губерния онлайн

Недалеко от остановки «Переезд» в аварию попала автолюбительница, которая остановилась перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода, сообщает портал «Губерния». В ее «Тойоту Виш» врезался рейсовый автобус маршрута № 24.

Оба транспортных средства двигались в сторону центра города по левой крайней полосе. 47-летний шофер «Дэу» не смог вовремя среагировать на вспыхнувшие стоп-сигналы и протаранил «Виш». Минивэн он протащил перед собой несколько метров.

В автобусе находились четыре десятка пассажиров. Никто из них не пострадал, как и автолюбительница.

Девушка была очень расстроена аварией. «Виш» буквально на днях был выставлен на продажу. Ущерб оценили в 100 тысяч рублей.

Виновным в ДТП вполне ожидаемо назвали шофера автобуса, он не соблюдал дистанцию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Юных комсомольчан посвятили в «кванторианцы»
Трамп вернет величие фразе «сделано в США»
США продают нефть из стратегического резерва
Тереза Мэй изложила свое видение принципов отношений с Россией
Бывшие депутаты Госдумы дают показания против Януковича
Нетаньяху заявил о резком росте антисемитизма в странах Запада
Российские фигуристы победили в соревнованиях пар на ЧЕ
Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн
Спорт
Первое золото чемпионата Европы — у России Обладателями первых золотых наград чемпионата Европы в парном катании впервые в карьере стали победители недавнего финала "Гран-при" Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь