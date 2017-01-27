Хабаровчанка попала в аварию, пропуская пешехода

Недалеко от остановки «Переезд» в аварию попала автолюбительница, которая остановилась перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода, сообщает портал «Губерния». В ее «Тойоту Виш» врезался рейсовый автобус маршрута № 24.

Оба транспортных средства двигались в сторону центра города по левой крайней полосе. 47-летний шофер «Дэу» не смог вовремя среагировать на вспыхнувшие стоп-сигналы и протаранил «Виш». Минивэн он протащил перед собой несколько метров.

В автобусе находились четыре десятка пассажиров. Никто из них не пострадал, как и автолюбительница.

Девушка была очень расстроена аварией. «Виш» буквально на днях был выставлен на продажу. Ущерб оценили в 100 тысяч рублей.

Виновным в ДТП вполне ожидаемо назвали шофера автобуса, он не соблюдал дистанцию.