Во Владивостоке потушен пожар в детском саду на проспекте Острякова

Прибыв на место происшествия спустя 5 минут, брандмейстеры приступили к тушению пожара. Вскоре был установлен очаг возгорания. Горели стул и стена в кабинете логопеда. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.

Уже в 23:33 пожар был локализован, а в 23:52 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 3 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. По сигналу тревоги на место пожара прибыли 20 человек личного состава и 26 единиц техники. Причины возгорания будут установлены.