Пьяный приморец без прав устроил ДТП на угнанном автомобиле

Владивосток, 27 января, PrimaMedia.

Полицейские Уссурийска задержали нетрезвого мужчину без прав, совершившего ДТП на угнанном автомобиле. Как пояснил сам правонарушитель, он решил взять иномарку для поездки по личным делам, когда машина находилась на автомойке, где он работает, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Воровского.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Установлено, что 38-летний водитель автомобиля марки Тойота Хайс Региус, не справившись с управлением, совершил съезд с проезжей части и врезался в дерево.

В ходе разбирательств сотрудники полиции установили, что автомобиль, которым управлял правонарушитель, ему не принадлежит, документы на транспортное средство отсутствуют.

Житель Уссурийска доставлен в отдел полиции для разбирательств. Проверка показала, что подозреваемый на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством (никогда не получал водительского удостоверения).

Мужчина признался, что автомобиль ему не принадлежит, право на его управление владелец автомобиля ему не передавал. Правонарушитель воспользовался иномаркой для поездки по личным делам, в то время когда автомобиль находился на автомойке, где злоумышленник работает.

Правонарушитель привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления транспортным средством). Судом ему назначено наказание в виде 14 суток административного ареста.

Полицейские установили личность владельца похищенного автомобиля. Им оказался 35-летний житель Уссурийска. О происшествии мужчина узнал от сотрудников полиции.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.