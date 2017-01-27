Уголовник продал чужой телефон в Хабаровске

Имущество у женщины стащил 35-летний безработный. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Телефон он продал случайному прохожему, деньги с карты снял и потратил на личные нужды. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.