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04:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Уголовник продал чужой телефон в Хабаровске

У жительницы Центрального района Хабаровска украли банковскую карту и телефон. Имущество у женщины похитили, когда она была в гостях у своих соседей. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Имущество у женщины стащил 35-летний безработный. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Телефон он продал случайному прохожему, деньги с карты снял и потратил на личные нужды. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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