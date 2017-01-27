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05:11 (мск), источник: Вести Приморье

Случайный прохожий стал жертвой мстителя с ножом в Артеме

В Приморье местный житель, желая отомстить своему обидчику, ошибочно напал с ножом на молодого человека, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Артемовским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении гр-на Б., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в районе ул. Вторая Рабочая в ночное время на новогодних каникулах 2016 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант подошел к потерпевшему и, полагая, что это его обидчик, с которым ранее у него произошел конфликт, нанес тому удар ножом в живот.

От полученных повреждений мужчина спустя несколько дней скончался в медицинском учреждении.

Нападавший вину в содеянном признал, написал явку с повинной, активно способствовал следствию.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное к 6 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Комментарии
1
Марат
за убийство 6 лет.интересно а еслиб сынка судьи так по неосторожности выпилили?
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