Случайный прохожий стал жертвой мстителя с ножом в Артеме
В Приморье местный житель, желая отомстить своему обидчику, ошибочно напал с ножом на молодого человека, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
В Приморье местный житель, желая отомстить своему обидчику, ошибочно напал с ножом на молодого человека, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Артемовским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в районе ул. Вторая Рабочая в ночное время на новогодних каникулах 2016 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант подошел к потерпевшему и, полагая, что это его обидчик, с которым ранее у него произошел конфликт, нанес тому удар ножом в живот.
От полученных повреждений мужчина спустя несколько дней скончался в медицинском учреждении.
Нападавший вину в содеянном признал, написал явку с повинной, активно способствовал следствию.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное к 6 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.