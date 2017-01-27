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05:49 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье контрабандистам женьшеня дали по три года колонии

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Гражданин Китая и жительница Приморья получили по три года колонии каждый за контрабанду из Приморья в Китай крупной партии краснокнижного женьшеня стоимостью свыше 41 миллиона рублей.

«Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в сентябре 2016 года в поселке Пограничный, где расположен пункт пропуска через границу. Действуя по договоренности с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, жительница Уссурийска забрала часть партии женьшеня и приехала в Пограничный для его дальнейшей отправки в КНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что там женьшень через посредника был передан второму фигуранту, у которого тоже при себе находились корни растения. Спрятав всю партию в количестве 2,745 тысяч корней в автобусе, мужчина пересек границу РФ, поле чего его задержали сотрудники регионального УФСБ России.

Стоимость изъятой партии женьшеня оценили в 41 миллион рублей. Суд назначил обоим фигурантам дела по три года лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в 100 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, «женьшень настоящий» является объектом растительного мира, находящимся под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу РФ. Действующим законодательством женьшень настоящий отнесен к стратегически важным ресурсам дикой флоры.

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