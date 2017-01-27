Семь раз отмерь: автоворы в Хабаровске действуют наверняка все чаще

Хабаровск, 27 января, AmurMedia.

Неизвестный мужчина, испытывающий на прочность автомобили жителей Хабаровска, стал все чаще попадать в поле зрения очевидцев в разных районах дальневосточной столицы. Правоохранители советуют горожанам быть бдительными: возможно, вольное обращение с чужими машинами — не что иное, как подготовка к будущей краже, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Сообщение предостерегающего характера появилось на одной из хабаровских групп социальной сети Instagram. Как следует из поста, «сапожник» и сам не без «сапог»: потенциальный автовор на «прощупывание» чужих машин ездит на своем транспортном средстве.

Как оказалось, горожанин, позволяющий себе вольности с чужими авто, не единственный в своем роде. По словам пользователей соцсети, за аналогичным занятием еще одного мужчину застали в Южном микрорайоне краевого центра.

«Такое наблюдала в районе 3:00 часов в нашем дворе в Южном микрорайоне. Мужчина был невысокого роста в норковой кепке», «А тот был высокий», «Руки оторвать», «Ночью было, видели по видеозаписи», — прокомментировали странные похождения горожан интернет-пользователи.

— Такие сообщения к нам приходят можно сказать регулярно. Горожане как правило проявляют бдительность, если видят какие-то подозрительные движения вокруг автомобилей. Причем не только своих. У нас есть специализированные подразделения по раскрытию хищений и угону автомототранспорта. В том числе сотрудники территориальных отделов полиции. Разумеется, мы учитываем каждый подобный сигнал. Информацию, полученную от очевидцев, правоохранители отрабатывают. Вполне логично, что сегодня злоумышленник просто проверяет, как, например, работает охранный комплекс в машине, а завтра, возможно, эту машину похитят. В таких случаях автовладельцам следует проявлять бдительность. Если внимание к вашей машине со стороны посторонних становится подозрительным, конечно, следует принять какие-то меры. Может быть, поставить автомобиль на платную стоянку, поменять место парковки и прочее, — посоветовал специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

По словам собеседника, работа по борьбе с кражами и угонами автомототранспорта проводится в городе постоянно и довольно успешно: по сравнению с прошлым годом число подобных преступлений снизилось.