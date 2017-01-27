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06:00 (мск), источник: AmurMedia.ru

Семь раз отмерь: автоворы в Хабаровске действуют наверняка все чаще

Злоумышленники, «прощупывающие» чужие машины, попали в поле зрения горожан.

Хабаровск, 27 января, AmurMedia.

Неизвестный мужчина, испытывающий на прочность автомобили жителей Хабаровска, стал все чаще попадать в поле зрения очевидцев в разных районах дальневосточной столицы. Правоохранители советуют горожанам быть бдительными: возможно, вольное обращение с чужими машинами — не что иное, как подготовка к будущей краже, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Сообщение предостерегающего характера появилось на одной из хабаровских групп социальной сети Instagram. Как следует из поста, «сапожник» и сам не без «сапог»: потенциальный автовор на «прощупывание» чужих машин ездит на своем транспортном средстве.

Как оказалось, горожанин, позволяющий себе вольности с чужими авто, не единственный в своем роде. По словам пользователей соцсети, за аналогичным занятием еще одного мужчину застали в Южном микрорайоне краевого центра.

«Такое наблюдала в районе 3:00 часов в нашем дворе в Южном микрорайоне. Мужчина был невысокого роста в норковой кепке», «А тот был высокий», «Руки оторвать», «Ночью было, видели по видеозаписи», — прокомментировали странные похождения горожан интернет-пользователи.

— Такие сообщения к нам приходят можно сказать регулярно. Горожане как правило проявляют бдительность, если видят какие-то подозрительные движения вокруг автомобилей. Причем не только своих. У нас есть специализированные подразделения по раскрытию хищений и угону автомототранспорта. В том числе сотрудники территориальных отделов полиции. Разумеется, мы учитываем каждый подобный сигнал. Информацию, полученную от очевидцев, правоохранители отрабатывают. Вполне логично, что сегодня злоумышленник просто проверяет, как, например, работает охранный комплекс в машине, а завтра, возможно, эту машину похитят. В таких случаях автовладельцам следует проявлять бдительность. Если внимание к вашей машине со стороны посторонних становится подозрительным, конечно, следует принять какие-то меры. Может быть, поставить автомобиль на платную стоянку, поменять место парковки и прочее, — посоветовал специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

По словам собеседника, работа по борьбе с кражами и угонами автомототранспорта проводится в городе постоянно и довольно успешно: по сравнению с прошлым годом число подобных преступлений снизилось.

— В любом случае, если вы заметили что-то на ваш взгляд подозрительное, лучше сразу обратиться в органы внутренних дел. Вполне возможно, вам на глаза попались злоумышленники. Очевидцам происшествия следует по возможности как можно лучше запомнить приметы предполагаемого преступника. Если же человек приехал на автомобиле, то следует запомнить помимо прочего и номер его транспортного средства, — уточнил Кирилл Блинов.

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