Семь раз отмерь: автоворы в Хабаровске действуют наверняка все чаще
Злоумышленники, «прощупывающие» чужие машины, попали в поле зрения горожан.
Злоумышленники, «прощупывающие» чужие машины, попали в поле зрения горожан.
Хабаровск, 27 января, AmurMedia.
Неизвестный мужчина, испытывающий на прочность автомобили жителей Хабаровска, стал все чаще попадать в поле зрения очевидцев в разных районах дальневосточной столицы. Правоохранители советуют горожанам быть бдительными: возможно, вольное обращение с чужими машинами — не что иное, как подготовка к будущей краже, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Сообщение предостерегающего характера появилось на одной из хабаровских групп социальной сети Instagram. Как следует из поста, «сапожник» и сам не без «сапог»: потенциальный автовор на «прощупывание» чужих машин ездит на своем транспортном средстве.
Как оказалось, горожанин, позволяющий себе вольности с чужими авто, не единственный в своем роде. По словам пользователей соцсети, за аналогичным занятием еще одного мужчину застали в Южном микрорайоне краевого центра.
«Такое наблюдала в районе 3:00 часов в нашем дворе в Южном микрорайоне. Мужчина был невысокого роста в норковой кепке», «А тот был высокий», «Руки оторвать», «Ночью было, видели по видеозаписи», — прокомментировали странные похождения горожан
— Такие сообщения к нам приходят можно сказать регулярно. Горожане как правило проявляют бдительность, если видят
По словам собеседника, работа по борьбе с кражами и угонами автомототранспорта проводится в городе постоянно и довольно успешно: по сравнению с прошлым годом число подобных преступлений снизилось.
— В любом случае, если вы заметили