В Комсомольске ребенка с переломами оставили без помощи врачей

Сообщение о травмированном ребенке поступило в полицию от медицинского работника. Он рассказал, что в больницу поступил мальчик с переломом бедер с серьезными осложнениями, так как травма была получена несколько дней назад.

Сотрудники УМВД опросили мать потерпевшего. Женщина сообщила, что у нее нет домофона, и она спустилась вниз, чтобы открыть дверь своей знакомой. В это время женщина услышала, что позади нее что-то упало. Обернувшись, она увидела, что ее ребенок лежит на лестничной площадке этажом ниже. Осмотрев малыша, женщина решила, что травмы незначительные и не посчитала нужным обратиться к врачу.

Спустя несколько дней, заметив, что сыну стало плохо, она решила отвезти малыша к врачу.