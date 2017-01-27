В Комсомольске ребенка с переломами оставили без помощи врачей
В
В
Сообщение о травмированном ребенке поступило в полицию от медицинского работника. Он рассказал, что в больницу поступил мальчик с переломом бедер с серьезными осложнениями, так как травма была получена несколько дней назад.
Сотрудники УМВД опросили мать потерпевшего. Женщина сообщила, что у нее нет домофона, и она спустилась вниз, чтобы открыть дверь своей знакомой. В это время женщина услышала, что позади нее
Спустя несколько дней, заметив, что сыну стало плохо, она решила отвезти малыша к врачу.
По данному факту сотрудниками органов дознания отдела полиции № 4 УМВД России по г.