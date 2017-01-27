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06:01 (мск), источник: ДЕЙТА

В Комсомольске ребенка с переломами оставили без помощи врачей

В Комсомольске-на-Амуре трехлетний ребенок несколько дней пролежал дома с серьезной травмой. Об этом сообщает ИА «Дейта». Мать мальчика не посчитала нужным отправить его в больницу.

Сообщение о травмированном ребенке поступило в полицию от медицинского работника. Он рассказал, что в больницу поступил мальчик с переломом бедер с серьезными осложнениями, так как травма была получена несколько дней назад.

Сотрудники УМВД опросили мать потерпевшего. Женщина сообщила, что у нее нет домофона, и она спустилась вниз, чтобы открыть дверь своей знакомой. В это время женщина услышала, что позади нее что-то упало. Обернувшись, она увидела, что ее ребенок лежит на лестничной площадке этажом ниже. Осмотрев малыша, женщина решила, что травмы незначительные и не посчитала нужным обратиться к врачу.

Спустя несколько дней, заметив, что сыну стало плохо, она решила отвезти малыша к врачу.

По данному факту сотрудниками органов дознания отдела полиции № 4 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности».

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