В центре Омска загорелся многоэтажный дом

Многоэтажный дом загорелся в центре Омска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

О задымлении в подъезде в пожарную часть сообщили сегодня, 27 января, в 04.07. Приехавшие пожарные сумели локализовать возгорание за 12 минут, а полностью с ним справиться к 05.09. Причины возгорания, а также материальный ущерб устанавливаются.

В тушении пожара участвовали 11 пожарных, 1 звено газодымозащитной службы и три спецмашины.

Информация о пострадавших уточняется.