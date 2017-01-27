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09:24 (мск), источник: VN.RU

Карантин объявлен в детском саду, где умерла воспитанница

В Новосибирске в детском саду № 88 из-за вирусной инфекции закрыты две группы на карантин. Одна из девочек, посещавшая это учреждение, скончалась в больнице.

Детский сад № 88 в Новосибирске рассчитан на 140 мест. Сейчас он наполовину пуст — здесь объявлен карантин. Почти одному за одним 21-му ребенку поставили диагноз ОРВИ. Одна из девочек, посещавших этот детский сад, скончалась в инфекционной больнице. По неофициальной информации, у нее был отек мозга.

— На карантин с 26 января по 1 февраля закрыты две группы — № 1 и № 3 в связи с превышением порога ОРВИ. Он составляет больше 20 процентов. В одной группе болеют 15 детей, в другой — шесть, — рассказывает заведующая детским садом № 88 Татьяна Матвеева.

Заведующая показывает группу № 3 «Солнышко», в которую ходила пятилетняя девочка. Сейчас доступ малышам сюда закрыт. Игровую и спальную комнаты регулярно проветривают и обрабатывают сотрудники учреждения.

Последний раз девочка посещала детский сад 19 января. Как рассказали в администрации учреждения, в основном ее сюда приводила бабушка. Кабинка девочки сегодня пуста….

Заведующая рассказывает, что смерть ребенка никакого отношения не имеет к объявленному в детском саду карантину. Группы закрыты по распоряжению из управления образования администрации Ленинского района Новосибирска.

— Ребенок посещал наш детский сад, а о случае я узнала от воспитательницы — ей написала мама девочки, — говорит Татьяна Матвеева.

А в управлении образования администрации Ленинского района о случившемся знают, но от комментариев пока воздержались. А вот журналистам ОТС дали совет, как нужно работать:

— Аккредитация через пресс-центр мэрии. Пишите туда обращение, и мы скажем, когда будем готовы с вами поработать!

Пресс-секретарь министерства здравоохранения заявила журналистам ОТС, что комментарии врачи могут дать только тогда, когда станут известны результаты проверок. По неофициальной информации, похороны девочки состоялись 26 декабря.

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