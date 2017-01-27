В Омске на 6-й Ленинградской неизвестный стрелял из окон жилого дома
Стрельба началась вчера, 26 января, в обеденное время.
Стрельба началась вчера, 26 января, в обеденное время.
Неизвестный стрелял из окон дома по улице 6-я Ленинградская. Об этом очевидец сообщил в соцсети.
Всего нарушитель произвёл около 20 выстрелов. О пострадавших информации нет. Личность злоумышленника также пока не установили. Предполагается, что выстрелы совершили из пневматического пистолета.
Пользователи соцсети уточнили, что по адресу 6-я Станционная, который указан в сообщении автора поста, такого дома нет — он располагается на 6-й Ленинградской.