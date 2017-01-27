В Омске на 6-й Ленинградской неизвестный стрелял из окон жилого дома

Неизвестный стрелял из окон дома по улице 6-я Ленинградская. Об этом очевидец сообщил в соцсети.

Всего нарушитель произвёл около 20 выстрелов. О пострадавших информации нет. Личность злоумышленника также пока не установили. Предполагается, что выстрелы совершили из пневматического пистолета.