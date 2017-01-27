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09:23 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске на 6-й Ленинградской неизвестный стрелял из окон жилого дома

Стрельба началась вчера, 26 января, в обеденное время.

Неизвестный стрелял из окон дома по улице 6-я Ленинградская. Об этом очевидец сообщил в соцсети.

Всего нарушитель произвёл около 20 выстрелов. О пострадавших информации нет. Личность злоумышленника также пока не установили. Предполагается, что выстрелы совершили из пневматического пистолета.

Пользователи соцсети уточнили, что по адресу 6-я Станционная, который указан в сообщении автора поста, такого дома нет — он располагается на 6-й Ленинградской.

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