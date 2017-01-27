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07:17 (мск), источник: Newslab.ru

В красноярской Зеленой Роще в жилом доме взорвался газ

Один человек пострадал — его доставили в ожоговый центр. На сделанных очевидцами фотографиях видно, что густой черный дым валит из окна первого этажа.

Источник: РИА "Новости"

Очевидцы сообщили о серьезном пожаре в красноярской Зеленой роще и взрыве газа. По данным полиции, в инциденте есть пострадавшие. Фотографии с места ЧП они опубликовали в социальных сетях, уточнив, что возгорание произошло сегодня утром в доме № 9 по ул. Быковского.

В пресс-службе ГУ МЧС региона Newslab.ru подтвердили данный факт, пояснив, что в настоящее время ликвидация пожара продолжается. По имеющейся информации оперативного ведомства, возгорание на площади 30 кв м. произошло в квартире. На сделанных очевидцами фотографиях видно, что густой черный дым валит из окна первого этажа.

Пожарные продолжают работать на месте ЧП. Информация о якобы произошедшем взрыве газа пока уточняется.

Как рассказал замруководителя отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко, на месте также работает следственно-оперативная группа, 2 экипажа ППС и 1 — ГИБДД, который выясняют обстоятельства случившегося, обеспечивают охрану общественного порядка и свободный проезд спецтехники к дому.

По предварительной информации полиции, в доме произошёл хлопок газовоздушной смеси из-за технической неисправности. Один человек пострадал — его доставили в ожоговый центр.

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