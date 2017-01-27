В красноярской Зеленой Роще в жилом доме взорвался газ
Один человек пострадал — его доставили в ожоговый центр. На сделанных очевидцами фотографиях видно, что густой черный дым валит из окна первого этажа.
Один человек пострадал — его доставили в ожоговый центр. На сделанных очевидцами фотографиях видно, что густой черный дым валит из окна первого этажа.
Очевидцы сообщили о серьезном пожаре в красноярской Зеленой роще и взрыве газа. По данным полиции, в инциденте есть пострадавшие. Фотографии с места ЧП они опубликовали в социальных сетях, уточнив, что возгорание произошло сегодня утром в доме № 9 по ул. Быковского.
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Пожарные продолжают работать на месте ЧП. Информация о якобы произошедшем взрыве газа пока уточняется.
Как рассказал замруководителя отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко, на месте также работает
По предварительной информации полиции, в доме произошёл хлопок газовоздушной смеси