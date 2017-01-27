Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Западные фотографы сняли реакцию японцев на опоздание Путина
Стала известна причина массовой драки в центре столицы
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Найдена погибшая от клыков зверей женщина
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
СФ: Киев не пустят на встречу Трампа и Путина из-за нападок на РФ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Украине грозит второй дефолт из-за долга перед Россией – СМИ
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
07:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярка потеряла палец после посещения сауны

Девушка поскользнулась и схватилась за мыльницу, которая оторвала палец.

Жительница Красноярска осталась без фаланги пальца после посещения сауны. Инцидент произошел еще 1 января, однако о нем стало известно только сейчас.

Пострадавшая рассказала телеканалу Life, что пошла в сауну вместе с сестрой и детьми. После купания в бассейне женщина пошла в душ, где поскользнулась и схватилась за мыльницу, которая оторвала часть пальца. Как позже выяснилось, в душе не было противоскользящих ковриков.

Девушка вызвала медиков и передала им оторванную фалангу. Однако спасти палец врачам не удалось. Не исключено, что пострадавшей предстоит пластическая операция.

По словам девушки, она хотела пообщаться с руководством сауны, однако сотрудники отказались выполнять ее требования, сославшись на праздники. Пострадавшая отмечает, что с ней до сих пор никто не связался, и намерена подать в суд на бизнесменов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Таймырский ансамбль представит Россию на закрытии Универсиады -2017
Трамп собирается поладить с Россией и «вышибить дух» из ИГ
ООН: правительство Сирии препятствует доставке помощи населению
Тереза Мэй изложила свое видение принципов отношений с Россией
Бывшие депутаты Госдумы дают показания против Януковича
Нетаньяху заявил о резком росте антисемитизма в странах Запада
Российские фигуристы победили в соревнованиях пар на ЧЕ
Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн
Спорт
Первое золото чемпионата Европы — у России Обладателями первых золотых наград чемпионата Европы в парном катании впервые в карьере стали победители недавнего финала "Гран-при" Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
В Петербурге будут чаще проверять газовое оборудование
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь