В Башкирии нашли 350 литров суррогатного алкоголя

Ее выявили в городах Салават, Мелеуз, Баймак, Давлеканово, а также в шести районах: Мишкинском, Кармаскалинском, Балтачевском, Кушнаренковском, Альшеевском и Благовещенском.

Всего изъято около 350 литров алкоголя. Большинство так называемой продукции недобросовестно сбывали из-под полы.

Как сообщила пресс-служба МВД по РБ, один уфимец продавал суррогатный алкоголь в баллонах прямо из своей машины. В отношении нерадивых продавцов составлены протоколы об административных нарушениях.

Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.