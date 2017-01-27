В Башкирии нашли 350 литров суррогатного алкоголя
В Башкирии обнаружена суррогатная спиртососдержащая продукция.
В Башкирии обнаружена суррогатная спиртососдержащая продукция.
Ее выявили в городах Салават, Мелеуз, Баймак, Давлеканово, а также в шести районах: Мишкинском, Кармаскалинском, Балтачевском, Кушнаренковском, Альшеевском и Благовещенском.
Всего изъято около 350 литров алкоголя. Большинство так называемой продукции недобросовестно сбывали
Как сообщила
Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.