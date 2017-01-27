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07:55 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии нашли 350 литров суррогатного алкоголя

В Башкирии обнаружена суррогатная спиртососдержащая продукция.

Ее выявили в городах Салават, Мелеуз, Баймак, Давлеканово, а также в шести районах: Мишкинском, Кармаскалинском, Балтачевском, Кушнаренковском, Альшеевском и Благовещенском.

Всего изъято около 350 литров алкоголя. Большинство так называемой продукции недобросовестно сбывали из-под полы.

Как сообщила пресс-служба МВД по РБ, один уфимец продавал суррогатный алкоголь в баллонах прямо из своей машины. В отношении нерадивых продавцов составлены протоколы об административных нарушениях.

Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.

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