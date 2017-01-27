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09:22 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Чили продолжают бушевать самые сильные в истории страны пожары

В Чили не утихают сильные лесные пожары, самые масштабные за всю историю страны.

Источник: Reuters

От огня пострадали почти 200 тысяч квадратных километров лесов.

Местные власти сообщают о полном уничтожении небольшого городка Санта-Ольга. Около четырех тысяч его жителей остались без крова.

В страну продолжает прибывать международная помощь. Несколько государств прислали отряды спасателей и технику.

Россия прислала пожарный самолет Ил-76, который называют «водяным бомбардировщиком» за способность точечно сбросить на очаг пожара сразу 42 тонны воды.

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