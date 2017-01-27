В мэрии прокомментировали инцидент с «захватом в заложники»
По мнению властей, посетительница вела себя «агрессивно».
По мнению властей, посетительница вела себя «агрессивно».
В администрации Красноярска прокомментировали инцидент с двухчасовым удерживанием в кабинете и. о. руководителя департамента муниципального имущества Красноярска Юрия Парыгина.
По мнению властей, посетительница вела себя «агрессивно».
«Заявительница во время приема по личным вопросам повела себя агрессивно, и сотрудники были вынуждены вызвать полицию. В департаменте МИиЗО также подчеркивают, что работают в правовом поле, и вряд ли методы шантажа могут позволить решить тот или иной вопрос заявительницы. В случае несогласия с позицией департамента — представители ДМИЗО предлагают решать спорные вопросы в судебном порядке», — говорится в официальном комментарии.
Причины инцидента в администрации не уточнили.
Известно, что на приеме у руководителя ведомства была глава организации «Общаги» Ольга Суворова, а сам конфликт мог разгореться
Женщина рассказала журналистам, что записалась на прием к чиновнику месяц назад. Пришла вовремя, но ее заставили прождать больше часа: сначала Парыгин говорил по телефону с мэром, затем подписывал необходимые документы сотрудникам, после чего засобирался на новое совещание.
«Он сказал: «Делайте, что хотите, я пошел. Я сказала: тогда я остаюсь в вашем кабинете и буду вас ждать. Юрий Петрович
При этом общественница уверяет, что двери не блокировала.
Ранее сообщалось, что кризисный центр для жертв семейного насилия на ул.