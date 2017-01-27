Чисто женское ДТП произошло во Владивостоке

Пенсионерка пострадала под колесами гибридного авто во Владивостоке; при этом автомобиль Toyota Prius наехал на женщину случайно, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Авария произошла в светлое время суток.

Установлено, что кроссовер Toyota Harrier под управлением 43-летней автомобилистки двигался со стороны Сахалинской в сторону Можайской. Однако женщина не выдержала безопасную дистанцию и наехала на остановившийся впереди перед пешеходным переходом автомобиль Toyota Prius. Таким образом Prius, которым управляла 24-летняя женщина, сбил 60-летнюю женщину-пешехода, переходившую в этот момент дорогу по злополучной «зебре».

Потерпевшая направлена на амбулаторное лечение с закрытым переломом левой руки.

Авария произошло в районе дома № 110 по улице Борисенко в четверг около 15:30.