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07:53 (мск), источник: VN.RU

Пожарные и скорая окружили здание филармонии

Скопление пожарной техники и дым, идущий из здания концертного зала им. Каца на Красном проспекте Новосибирска, взволновали жителей города. Сообщение о возгорании в филармонии поступило сегодня утром, однако пожарные выяснили, что тревога была ложной.

Фотографию с четырьмя пожарными автомобилями, окружившими здание концертного зала им. Каца на Красном проспекте, 18/1, опубликовала группа АСТ-54. Читатели подтвердили, что из верхней части здания валит дым. Также на место происшествия выезжал автомобиль «Скорой помощи».

В ГУ МЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил 27 января в 10.05. На место незамедлительно выехало несколько пожарных бригад.

— Пожарные проверили здание, возгорания не обнаружили. По вентиляции шел пар, который работники филармонии приняли за дым, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Похожий случай произошел в городе летом 2016 года. Дым из здания Сбербанка собрал несколько пожарных расчетов и толпу зевак поздно вечером на Красном проспекте. Как оказалось, тревога была ложной. В помещении банкомата сработал парогенератор, горения не было.

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