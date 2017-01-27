Пожарные и скорая окружили здание филармонии

Фотографию с четырьмя пожарными автомобилями, окружившими здание концертного зала им. Каца на Красном проспекте, 18/1, опубликовала группа АСТ-54. Читатели подтвердили, что из верхней части здания валит дым. Также на место происшествия выезжал автомобиль «Скорой помощи».
В ГУ МЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил 27 января в 10.05. На место незамедлительно выехало несколько пожарных бригад.
— Пожарные проверили здание, возгорания не обнаружили. По вентиляции шел пар, который работники филармонии приняли за дым, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Похожий случай произошел в городе летом 2016 года. Дым из здания Сбербанка собрал несколько пожарных расчетов и толпу зевак поздно вечером на Красном проспекте. Как оказалось, тревога была ложной. В помещении банкомата сработал парогенератор, горения не было.