В Омске из-за газового баллона сгорело два дома

Сообщение о возгорании поступило в 14:20, на момент прибытия пожарных горел дом на 5-й Северной внутри, а также крыши обоих строений.

Потушить огонь полностью удалось спустя час — к 15:15. В результате были повреждены отделка кухни дома на 5-й Северной, его кровля на площади 80 кв. метров и 20 «квадратов» кровли дома по Орджоникидзе. Ущерб составил порядка 250 тысяч рублей, спасено же было имущества на 300 тысяч.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатацию газового баллона, сообщает пресс-служба омского МЧС.

На месте с огнем боролись 22 пожарных на четырех спецмашинах и два звена газодымозащитной службы.