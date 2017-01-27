В Омске из-за газового баллона сгорело два дома
Вчера, 26 января, на пересечении улице 5-я Северная и Орджоникидзе произошел пожар — горело два частных кирпичных дома.
Вчера, 26 января, на пересечении улице 5-я Северная и Орджоникидзе произошел пожар — горело два частных кирпичных дома.
Сообщение о возгорании поступило в 14:20, на момент прибытия пожарных горел дом на 5-й Северной внутри, а также крыши обоих строений.
Потушить огонь полностью удалось спустя час — к 15:15. В результате были повреждены отделка кухни дома на 5-й Северной, его кровля на площади 80 кв. метров и 20 «квадратов» кровли дома по Орджоникидзе. Ущерб составил порядка 250 тысяч рублей, спасено же было имущества на 300 тысяч.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатацию газового баллона, сообщает
На месте с огнем боролись 22 пожарных на четырех спецмашинах и два звена газодымозащитной службы.