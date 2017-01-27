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07:42 (мск), источник: СуперОмск

В Омске из-за газового баллона сгорело два дома

Вчера, 26 января, на пересечении улице 5-я Северная и Орджоникидзе произошел пожар — горело два частных кирпичных дома.

Сообщение о возгорании поступило в 14:20, на момент прибытия пожарных горел дом на 5-й Северной внутри, а также крыши обоих строений.

Потушить огонь полностью удалось спустя час — к 15:15. В результате были повреждены отделка кухни дома на 5-й Северной, его кровля на площади 80 кв. метров и 20 «квадратов» кровли дома по Орджоникидзе. Ущерб составил порядка 250 тысяч рублей, спасено же было имущества на 300 тысяч.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатацию газового баллона, сообщает пресс-служба омского МЧС.

На месте с огнем боролись 22 пожарных на четырех спецмашинах и два звена газодымозащитной службы.

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