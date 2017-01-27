Крымчанин вынес на руках трех малышей из горящего дома

Информация о пожаре в доме села Долинное Белогорского района поступила днем 26 января. Загорелась комната в одноэтажном частном жилом доме… К моменту прибытия пожарных и медиков в помещениях, где возник пожар, людей не было найдено.

«До прибытия подразделений МЧС сосед, житель села Виталий Харламов не побоялся зайти в горящий дом, где на тот момент находились дети. По его словам, в доме было сильное задымление, на его зов никто не откликался, но он продолжил поиски. Зайдя в комнату, наполненную густым черным дымом, мужчина обнаружил маленьких детей, которые на момент пожара спали на диване. Молодой человек по очереди вынес трех детей из огня», — информирует МЧС.

Прибывшие на место пожарные остановили распространение огня, а в 15:55 полностью потушили его. Причина возгорания будет установлена экспертами. Спасенные малыши были переданы медикам и доставлены для обследования в республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя. По информации медицинских сотрудников, жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Начальник главного управления МЧС России по Крыму Сергей Шахов выразил благодарность Виталию Харламову за проявленный героизм при спасении детей на пожаре.