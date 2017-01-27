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07:30 (мск), источник: АиФ Красноярск

В центре Красноярска утром горел торговый павильон

По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправной проводки.

Сегодня около 10 часов утра загорелся торговый павильон на улице Железнодорожников. О пожаре сообщили очевидцы.

Тушить огонь приехали два пожарных расчета. Опасность заключалось в том, что ларек находится возле жилого дома. Спасатели быстро справились со стихией. Никто не пострадал. По предварительной версии, ЧП произошло из-за неисправной проводки.

Напомним, что примерно в это же время спасатели тушили огонь в жилом доме на улице Быковского, где предположительно взорвался бытовой газ. Так же есть информация от очевидцев, что сейчас эвакуируют людей из горящего жилого дома на улице Вавилова.

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