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07:31 (мск), источник: VLADNEWS

Неизвестные подожгли автомобиль во Владивостоке

Никто не пострадал.

Сегодня ночью, 27 января, во Владивостоке по адресу Аллилуева, 5 сгорел автомобиль Mitsubishi, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденты РИА VladNews пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило в 03.24. Спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные, которые приступили к тушению автомобиля. Горели правая сторона иномарки, приборная панель и частично салон.

В 03.41 пожар был локализован, 4.02 — полностью ликвидирован.

По сигналу на место происшествия прибыли 5 человек личного состава и одна единица техники. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

В данном происшествии никто не пострадал.

Как рассказали жители дома, автомобиль подожгли неизвестные. В настоящее время причины возгорания устанавливают правоохранительные органы.

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