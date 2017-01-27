Неизвестные подожгли автомобиль во Владивостоке
Никто не пострадал.
Никто не пострадал.
Сегодня ночью, 27 января, во Владивостоке по адресу Аллилуева, 5 сгорел автомобиль Mitsubishi, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили корреспонденты РИА VladNews
В 03.41 пожар был локализован, 4.02 — полностью ликвидирован.
По сигналу на место происшествия прибыли 5 человек личного состава и одна единица техники. Площадь возгорания составила 10 кв. м.
В данном происшествии никто не пострадал.
Как рассказали жители дома, автомобиль подожгли неизвестные. В настоящее время причины возгорания устанавливают правоохранительные органы.