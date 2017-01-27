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07:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пожилая женщина в Хабаровском крае погибла под колесами локомотива

Экстренное торможение поезда не помогло избежать трагедии.

Хабаровск, 27 января, AmurMedia.

В Хабаровском крае локомотивом смертельно травмирована пожилая женщина. Машинист применил экстренное торможение, но оно не помогло избежать трагедии, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В дежурную часть Комсомольского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о травмировании человека на железнодорожных путях на перегоне станций Эльбан — Подали.

Со слов машиниста, во время выезда локомотива из-за поворота он увидел переходящего через рельсы человека. Подав звуковой и световой сигнал, машинист применил экстренное торможение. Однако принятые меры не позволили избежать травмирования гражданки. Скорая медицинская помощь констатировала смерть.

Следственно-оперативной группой Комсомольского ЛО МВД России на транспорте установлена личность погибшей. Ею оказалась 80-летняя жительница поселка Эльбан Амурского района.

По данному факту сотрудниками Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка.

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