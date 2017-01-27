Пожилая женщина в Хабаровском крае погибла под колесами локомотива
Экстренное торможение поезда не помогло избежать трагедии.
Экстренное торможение поезда не помогло избежать трагедии.
Хабаровск, 27 января, AmurMedia.
В Хабаровском крае локомотивом смертельно травмирована пожилая женщина. Машинист применил экстренное торможение, но оно не помогло избежать трагедии, сообщили ИА AmurMedia в
В дежурную часть Комсомольского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о травмировании человека на железнодорожных путях на перегоне станций Эльбан — Подали.
Со слов машиниста, во время выезда локомотива
По данному факту сотрудниками Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка.