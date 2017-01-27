В Омске горел пассажирский автобус

«Загорелся автобус, точнее заднее колесо, тормоз заклинило… очень сильно поразило то, что за те 10 минут, что помогали водителю тушить, ни один водитель не остановился и, как минимум, не предложил огнетушитель», — пишет автор поста (пунктуация и орфография сохранены, — ред.).

По словам очевидцев, возгорание сначала тушили снегом, затем подоспели и пожарные.

Комментаторы тем временем быстро перевели тему на отмененные маршрутки.