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07:41 (мск), источник: Newslab.ru

Из дома со взорвавшимся газом в Зеленой Роще спасли грудного ребенка

Из загоревшегося дома в красноярской Зеленой Роще эвакуировали 9 человек, в настоящее время пожар ликвидирован.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, ЧП произошло сегодня утром — по уточненным данным пресс-службы ГУ МЧС по краю, пожар в пятиэтажном жилом доме № 9 по ул. Быковского начался в 9 часов 41 минуту. Возгорание на площади 30 кв. м произошло в квартире. На сделанных очевидцами фотографиях видно, что густой черный дым валит из окна первого этажа. По предварительной информации полиции, в доме произошёл хлопок газовоздушной смеси из-за технической неисправности. Один человек пострадал — его доставили в ожоговый центр. Погибших нет.

В МЧС уточнили, что ликвидировали пожар в 10 часов 23 минуты. На тушение пожара прибыла оперативная группа ЦУКС Красноярского края, от МЧС России привлекалось 22 человека и 7 единиц техники.

Известно, что из горящего дома спасли 9 человек, среди них был и грудной ребенок.

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