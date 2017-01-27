Из дома со взорвавшимся газом в Зеленой Роще спасли грудного ребенка
Из загоревшегося дома в красноярской Зеленой Роще эвакуировали 9 человек, в настоящее время пожар ликвидирован.
Из загоревшегося дома в красноярской Зеленой Роще эвакуировали 9 человек, в настоящее время пожар ликвидирован.
Напомним, ЧП произошло сегодня утром — по уточненным данным
В МЧС уточнили, что ликвидировали пожар в 10 часов 23 минуты. На тушение пожара прибыла оперативная группа ЦУКС Красноярского края, от МЧС России привлекалось 22 человека и 7 единиц техники.
Известно, что из горящего дома спасли 9 человек, среди них был и грудной ребенок.