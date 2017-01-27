В иркутском аэропорту задержан пассажир с наркотиками в желудке

В аэропорту Иркутска транспортные полицейские задержали жителя Приангарья по подозрению в перевозке наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

На предполетном досмотре на авиарейс Иркутск — Талакан служебно-розыскная собака среагировала на одного из иркутских пассажиров. Подозреваемого доставили в дежурную часть. При личном досмотре никаких запрещенных предметов не обнаружили.

Только в рентгенодиагностическом кабинете городской больницы в желудке пассажира нашли инородный предмет. Экспертиза показала, что внутри находились наркотики — гашиш.

По факту незаконного приобретения и хранения наркотиков возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее 45-летний подозреваемый был ранее неоднократно судим за тяжкие преступления.