В иркутском аэропорту задержан пассажир с наркотиками в желудке
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
В аэропорту Иркутска транспортные полицейские задержали жителя Приангарья по подозрению в перевозке наркотиков. Об этом сообщает
На предполетном досмотре на авиарейс Иркутск — Талакан
Только в рентгенодиагностическом кабинете городской больницы в желудке пассажира нашли инородный предмет. Экспертиза показала, что внутри находились наркотики — гашиш.
По факту незаконного приобретения и хранения наркотиков возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее 45-летний подозреваемый был ранее неоднократно судим за тяжкие преступления.