В Прикамье в столкновении легковушки и фуры погибли четыре человека
ПЕРМЬ, 27 января, РИА ФедералПресс. Страшная авария произошла накануне на автодороге «Подъезд к Перми от М7 Волга» около 18.10.
ПЕРМЬ, 27 января, РИА ФедералПресс. Страшная авария произошла накануне на автодороге «Подъезд к Перми от М7 Волга» около 18.10.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, со стороны Очера в направлении краевой столицы двигался автомобиль «Ниссан», за рулем которого находился 37-летний мужчина. На 398 км автодороги водитель иномарки выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз «Скания».
В результате ДТП водитель и два пассажира иномарки погибли на месте. Еще одна пассажирка, 43-летняя женщина, от полученных травм позднее скончалась в больнице.
В настоящее время по данному факту проходит проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.