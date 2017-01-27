В Прикамье в столкновении легковушки и фуры погибли четыре человека

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, со стороны Очера в направлении краевой столицы двигался автомобиль «Ниссан», за рулем которого находился 37-летний мужчина. На 398 км автодороги водитель иномарки выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз «Скания».

В результате ДТП водитель и два пассажира иномарки погибли на месте. Еще одна пассажирка, 43-летняя женщина, от полученных травм позднее скончалась в больнице.

В настоящее время по данному факту проходит проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.