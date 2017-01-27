В Кольцово ребенок свесил ножки с карниза на девятом этаже высотки
У подростка, как удалось выяснить полицейским, произошла ссора с мамой.
У подростка, как удалось выяснить полицейским, произошла ссора с мамой.
Ребенок едва не выпал с девятого этажа одной из высоток в микрорайоне Кольцово, сообщил «АиФ-Урал» 27 января сотрудник
По предварительной информации и подростка произошла ссора с мамой, и таким оригинальным способом он искал способ примирения с родителем.
Как сообщил Крюков, на место ЧП выезжали сотрудники отдела полиции № 6. Им удалось уговорить ребенка слезть с карниза. К счастью, никто не пострадал. После происшествия ребенок и его мама были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
«Сейчас представители полиции выясняют возраст ребенка и мотивы его поступка, неизвестно на фоне чего произошла его ссора с мамой», — добавил Крюков. — Более подробная информация поступит к нам в течение дня.
Сотрудникам полиции нередко удается отговорить подростков от суицида. Так в прошлом году в Красноуфимске 17-летняя девушка решила убежать из дома и свести счёты с жизнью