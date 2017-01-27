В Кольцово ребенок свесил ножки с карниза на девятом этаже высотки

Ребенок едва не выпал с девятого этажа одной из высоток в микрорайоне Кольцово, сообщил «АиФ-Урал» 27 января сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

По предварительной информации и подростка произошла ссора с мамой, и таким оригинальным способом он искал способ примирения с родителем.

Как сообщил Крюков, на место ЧП выезжали сотрудники отдела полиции № 6. Им удалось уговорить ребенка слезть с карниза. К счастью, никто не пострадал. После происшествия ребенок и его мама были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

«Сейчас представители полиции выясняют возраст ребенка и мотивы его поступка, неизвестно на фоне чего произошла его ссора с мамой», — добавил Крюков. — Более подробная информация поступит к нам в течение дня.