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09:19 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Кольцово ребенок свесил ножки с карниза на девятом этаже высотки

У подростка, как удалось выяснить полицейским, произошла ссора с мамой.

Ребенок едва не выпал с девятого этажа одной из высоток в микрорайоне Кольцово, сообщил «АиФ-Урал» 27 января сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

По предварительной информации и подростка произошла ссора с мамой, и таким оригинальным способом он искал способ примирения с родителем.

Как сообщил Крюков, на место ЧП выезжали сотрудники отдела полиции № 6. Им удалось уговорить ребенка слезть с карниза. К счастью, никто не пострадал. После происшествия ребенок и его мама были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

«Сейчас представители полиции выясняют возраст ребенка и мотивы его поступка, неизвестно на фоне чего произошла его ссора с мамой», — добавил Крюков. — Более подробная информация поступит к нам в течение дня.

Сотрудникам полиции нередко удается отговорить подростков от суицида. Так в прошлом году в Красноуфимске 17-летняя девушка решила убежать из дома и свести счёты с жизнью из-за плохой успеваемости. Она залезла на ограждение пешеходной дороги через реку Уфа и намеревалась прыгнуть. Полицейским удалось отговорить ребенка от необдуманных действий.

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