Новосибирцы с полицией задержали уличного грабителя
На улице Оловозаводской новосибирцы задержали 25-летнего вора, сообщает
На улице Оловозаводской новосибирцы задержали 25-летнего вора, сообщает
Инцидент произошел 26 января в 9 часов вечера на улице Оловозаводской. Мужчина попытался силой отобрать у 26-летней женщины сотовый телефон.
Свидетелями преступления стали граждане, которые совместно с экипажем вневедомственной охраны, патрулировавшим территорию района, задержали 25-летнего грабителя, жителя Кировского района.
Как оказалось, мужчина уже ранее имел судимость