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09:22 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде на улице Бринского перевернулся автомобиль

Автомобиль перевернулся на улице Бринского в Нижнем Новгороде 26 января. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В Центр управления в кризисных ситуациях сообщение об опрокидывании транспортного средства в Нижегородском районе поступило в 15:52. Авария произошла напротив одного из автосалонов города.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 6 человек, 1 единица техники. Пока информации о погибших и пострадавших не поступало.

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