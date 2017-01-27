В Нижнем Новгороде на улице Бринского перевернулся автомобиль

В Центр управления в кризисных ситуациях сообщение об опрокидывании транспортного средства в Нижегородском районе поступило в 15:52. Авария произошла напротив одного из автосалонов города.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 6 человек, 1 единица техники. Пока информации о погибших и пострадавших не поступало.