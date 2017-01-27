Дом культуры в Искитимском районе может рухнуть в любой момент

Администрация сельсовета расположена в здании Дома культуры поселка Чернореченский. Осенью по его стенам прошли трещины, которые, судя по постоянно клеящимся маячкам, растут с каждым днем.

Массовые мероприятия в Доме культуры комиссия по чрезвычайным ситуациям Искитимского района проводить запретила. Однако сотрудникам администрации, библиотеки и отдела культуры переезжать некуда. Других зданий, способных принять не один десяток чиновников, в поселке нет.

В среду, 25 января, министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников осмотрел здание Дома культуры поселка. Игорь Николаевич отметил, что необходимо срочно решать судьбу этого сооружения. Можно ли его еще отремонтировать, должна решить экспертиза с углубленными геологическими исследованиями. Средства для ее проведения, а это порядка двух миллионов рублей, нужно как можно оперативнее изыскать в областном бюджете.