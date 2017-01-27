Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Западные фотографы сняли реакцию японцев на опоздание Путина
ЦБ сообщил об аномальном финансовом поведении россиян
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
СФ: Киев не пустят на встречу Трампа и Путина из-за нападок на РФ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Украине грозит второй дефолт из-за долга перед Россией – СМИ
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
10«Бегущий огонь»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
16Femen объявили о распаде движения
09:15 (мск), источник: VN.RU

Дом культуры в Искитимском районе может рухнуть в любой момент

Сотрудники администрации Чернореченского сельсовета Искитимского района вынуждены работать и вести прием граждан в аварийном здании, которое может рухнуть в любой момент. На месте побывал министр культуры НСО Игорь Решетников.

Администрация сельсовета расположена в здании Дома культуры поселка Чернореченский. Осенью по его стенам прошли трещины, которые, судя по постоянно клеящимся маячкам, растут с каждым днем.

Массовые мероприятия в Доме культуры комиссия по чрезвычайным ситуациям Искитимского района проводить запретила. Однако сотрудникам администрации, библиотеки и отдела культуры переезжать некуда. Других зданий, способных принять не один десяток чиновников, в поселке нет.

В среду, 25 января, министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников осмотрел здание Дома культуры поселка. Игорь Николаевич отметил, что необходимо срочно решать судьбу этого сооружения. Можно ли его еще отремонтировать, должна решить экспертиза с углубленными геологическими исследованиями. Средства для ее проведения, а это порядка двух миллионов рублей, нужно как можно оперативнее изыскать в областном бюджете.

Только после экспертизы можно будет делать проектно-сметную документацию, затем либо ремонтировать, либо строить. А трещины тем временем растут. Они уже практически отсекли одно крыло здания от центра. Наиболее сильно пострадала библиотека. Здесь уже идет эвакуация фондов. Трещины покрыли весь потолок в кабинетах сотрудников сельсовета. Что будет весной, загадывать никто не берется.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сервис для обмена путевками в детские сады заработал в Новосибирске
Трамп: «Мы должны поладить с Россией»
ООН: правительство Сирии препятствует доставке помощи населению
Тереза Мэй изложила свое видение принципов отношений с Россией
Бывшие депутаты Госдумы дают показания против Януковича
Нетаньяху заявил о резком росте антисемитизма в странах Запада
Российские фигуристы победили в соревнованиях пар на ЧЕ
Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь