В Челябинске школьница переломала руки на уроке физкультуры

Инцидент произошел в средней школе Курчатовского района города. «По предварительной информации, девочка сломала две руки, ударившись о стену. Со слов матери девочки, причиной падения стало плохое состояние покрытия пола в спортзале», — сообщает СУ СКР по Челябинской области.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.