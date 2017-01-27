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09:14 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске школьница переломала руки на уроке физкультуры

В Челябинске школьница сломала обе руки на уроке физкультуры. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Источник: Uralpress.ru

Инцидент произошел в средней школе Курчатовского района города. «По предварительной информации, девочка сломала две руки, ударившись о стену. Со слов матери девочки, причиной падения стало плохое состояние покрытия пола в спортзале», — сообщает СУ СКР по Челябинской области.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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