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09:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Три человека пострадали в ДТП с тремя машинами в Неклиновском районе

Три человека пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Неклиновском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло 26 января около 17.50 на пятом километре дороги Таганрог — Покровское. По предварительной информации, ВАЗ-2110, водитель которой при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2112, столкнулся с ним, а затем еще с одной «десяткой».

В результате ДТП пострадали пострадали водитель ВАЗ-2110 и его пассажир, а также мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2112.

По факту аварии проводится проверка.

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