Три человека пострадали в ДТП с тремя машинами в Неклиновском районе

ДТП произошло 26 января около 17.50 на пятом километре дороги Таганрог — Покровское. По предварительной информации, ВАЗ-2110, водитель которой при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2112, столкнулся с ним, а затем еще с одной «десяткой».

В результате ДТП пострадали пострадали водитель ВАЗ-2110 и его пассажир, а также мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2112.

По факту аварии проводится проверка.