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09:19 (мск), источник: РИА Новости

Пострадавший при взрыве газа в Красноярске находится в реанимации

КРАСНОЯРСК, 27 янв — РИА Новости. Состояние пострадавшего при взрыве бытового газа в Красноярске крайне тяжелое, мужчина находится в реанимации с ожогами тела, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы минздрава Красноярского края.

Источник: РИА "Новости"

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что один человек пострадал, по предварительным данным, при взрыве бытового газа в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме в Красноярске.

«Пострадавший мужчина в реанимации. Его состояние крайне тяжелое. Ожоги тела», — сказал собеседник агентства.

По данным главного управления МЧС по региону, спасатели эвакуировали девять жителей подъезда. В 10:23 по местному времени пожар на площади 30 квадратных метров был потушен, погибших нет. В ликвидации ЧП были задействованы 23 человека и шесть единиц техники, спасатели регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, специалисты Крайгаза.

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