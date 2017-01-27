Пострадавший при взрыве газа в Красноярске находится в реанимации

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что один человек пострадал, по предварительным данным, при взрыве бытового газа в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме в Красноярске.
«Пострадавший мужчина в реанимации. Его состояние крайне тяжелое. Ожоги тела», — сказал собеседник агентства.
По данным главного управления МЧС по региону, спасатели эвакуировали девять жителей подъезда. В 10:23 по местному времени пожар на площади 30 квадратных метров был потушен, погибших нет. В ликвидации ЧП были задействованы 23 человека и шесть единиц техники, спасатели регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, специалисты Крайгаза.