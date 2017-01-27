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09:06 (мск), источник: dostup1.ru

Полицейский из Пласта проведет 9 с половиной лет в колонии за перевозку золота на 12 млн

После предъявления обвинения он и его соучастник были уволены из органов МВД.

Красноярский краевой суд оставил в силе приговор двум полицейским из Челябинской области, признанным виновными в незаконной перевозке драгоценных металлов на общую сумму почти 12 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, речь идет о бывших оперуполномоченном группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Пластовскому району, водителе-полицейском специальной опергруппы того же отдела, а также родственнике оперуполномоченного.

Следствием и судом установлено, что с апреля по сентябрь 2014 года оперуполномоченный, располагая информацией о причастности работника ЗАО «Полюс» к хищению золотосодержащих материалов, потребовал от него 1,2 млн рублей за свое бездействие. Однако этих денег ему показалось недостаточно. В январе 2015 года сотрудник МВД стал угрожать сотруднику указанной компании физической расправой, а затем потребовал совершить кражу золота и серебра и передать ему в качестве оставшейся части взятки. Мужчина, опасаясь за свою жизнь, согласился.

Полицейским была разработана схема, согласно которой он совместно с двумя подельниками (родственником и коллегой) 17 марта 2015 года попытался незаконно перевезти на автомобиле золото и серебро стоимостью более 10 млн рублей из поселка Еруда (Красноярский край) в город Пласт (Челябинская область). Их преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ. После предъявления обвинения оба полицейских были уволены из органов МВД.

Приговором суда бывшему оперуполномоченному группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Пластовскому району назначено девять с половиной лет колонии строгого режима, его коллега и родственник отделались условным наказанием с испытательным сроком.

«Судебной коллегией по уголовным делам Красноярского краевого суда приговор оставлен без изменения», — сообщили в прокуратуре края.

Там уточнили, что мужчины перевозили тонкодисперсного металлического золота не менее 10 килограммов на сумму 11 млн 981 тыс. рублей.

Апелляционную жалобу подавала сторона зашиты оперуполномоченного, которая «не согласилась с приговором и виновностью в совершении взятки, а также оспаривала справедливость назначенного наказания за незаконную перевозку драгоценных металлов».

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