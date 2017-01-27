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09:03 (мск), источник: Om1.ru

Бывший менеджер «Магнита» украл у компании 850 тысяч

Работник сети магазинов обманул свое начальство, однако с рук ему махинации не сошли — менеджера будут судить за мошенничество.

Экс-менеджер омского филиала АО «Тандер», в которое входит известная сеть супермаркетов «Магнит», похитил из компании 850 тысяч рублей.

Прокуратура города Омска уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего Антона Дедкова, который ранее трудился в сети магазинов «Магнит» в должности менеджера. Дедкова обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

По версии следствия, менеджер заранее спланировал украсть крупную сумму. Следователи пришли к мнению, что именно из этих побуждений Дедков убедил предпринимателя арендовать нежилое помещение в рабочем поселке Таврическое. Менеджер предложил разместить там магазин «Магнит». Однако в документах он указал фиктивную стоимость арендной платы — вместо настоящих 500 тысяч он написал 700 тысяч рублей.

Также Дедков обманул начальство и настоял на том, что на указанную им банковскую карту необходимо перевести избыточную часть средств.

В итоге за 5 месяцев (с декабря 2014 по апрель 2015 года) компания, согласно заключенному договору, перечислила на счет собственника около 4 миллионов рублей за арендованное помещение. 850 тысяч из этих денег предприниматель, не подозревая ничего плохого, перевел по просьбе Дедкова на указанный менеджером расчетный счет. Эти день менеджер забрал себе, тем самым причинив АО «Тандер» материальный ущерб в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре по Омской области, свою вину Антон Дедков не признал. Менеджер также не вернул ни копейки из украденных денег и не предпринял никаких мер для того, чтобы возместить причиненный ущерб.

Уголовное дело 25 января направили в Центральный районный суд города Омска для рассмотрения.

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