Уральский МУП два года платил зарплату несуществующему работнику

Как выяснилось, на предприятии два года выплачивали заработную плату несуществующему сотруднику.

«Установлено, что 1 мая 2014 года на работу в муниципальное предприятие принят сотрудник. Фактически он трудовую деятельность не осуществлял, более того о факте своего трудоустройства в данную организацию не знал. В то же время на его имя была оформлена банковская карта, на которую в период с мая 2014 года по январь 2016 года производилось перечисление заработной платы», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, в августе 2015 года руководство предприятия изъяло из кассы двести тысяч рублей. Документы, подтверждающие расход указанной суммы на нужды предприятия либо о ее возврате в кассу, отсутствуют.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).