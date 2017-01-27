Суд признал виновным пермяка, обстрелявшего такси

В Перми прошел суд над 35-летним мужчиной, которого признали виновным в хулиганстве.

Известно, что в ноябре 2016 года на ул. Репина пьяный пассажир подрался с водителем такси, после чего выстрел в автомобиль два раза из травматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 50-ти тысяч рублей. Также он должен возместить потерпевшему моральный ущерб на сумму 40 тысяч рублей.