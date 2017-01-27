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08:58 (мск), источник: Новости Перми

Суд признал виновным пермяка, обстрелявшего такси

Инцидент произошел осенью прошлого года. Пьяный мужчина несколько раз выстрел в автомобиль из травматического пистолета.

В Перми прошел суд над 35-летним мужчиной, которого признали виновным в хулиганстве.

Известно, что в ноябре 2016 года на ул. Репина пьяный пассажир подрался с водителем такси, после чего выстрел в автомобиль два раза из травматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 50-ти тысяч рублей. Также он должен возместить потерпевшему моральный ущерб на сумму 40 тысяч рублей.

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