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08:57 (мск), источник: Om1.ru

На севере Омской области из-за сломавшегося снегохода замерз сотрудник охотхозяйства

Сторож базы отдыха с говорящим названием «Медвежий угол» без спроса взял снегоход и поехал кататься, но у него сломался транспорт в той зоне, где нет мобильной связи. Мужчина погиб от переохлаждения.

Вчера, 26 января, 56-летний сторож базы отдыха «Медвежий угол» решил покататься на снегоходе по заснеженному лесу. Но в глухой таежной зоне у него неожиданно сломался «Буран». В зоне поломки не было сотовой связи и он не смог вовремя вызвать подмогу.

Сотрудники базы отдыха заметили отсутствие одного из сотрудников и забили тревогу. На его поиски отправилась целая группа. По следам снегохода сторожа удалось найти в лесу рядом с поселком Ларионовка. Однако к тому моменту он сильно замерз.

В двенадцатом часу вечера сторожа доставили Знаменскую ЦРБ. Медики диагностировали сильное переохлаждение организма. Но, несмотря на усилия врачей, сторож скончался. Помочь ему уже ничем не смогли.

Как утверждают представители базы отдыха, прогулка сторожа была несанкционированной, «Буран» он взял без спроса и о своей отлучке никого не предупредил.

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