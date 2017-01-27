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09:17 (мск), источник: Volga News

Суд заменил «сызранскому Тайсону» ограничение свободы на реальный срок

Виталий Кондратенко, известный как «Сызранский Тайсон», неоднократно нарушал условия отбытия наказания, в связи с чем сотрудники сызранского филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Самарской области направили в мировой суд представление о замене неотбытой части наказания на лишение свободы.

Как сообщает прокуратура, 24 января постановлением мирового судьи неотбытая часть наказания в виде ограничения свободы по приговору в отношении Виталия Кондратенко заменена лишением свободы, пишет ktv-ray.ru.

Напомним, что Кондратенко стал известен после того, как в Интернете широко разошлось видео, на котором запечатлено, как на кассе одного из сызранских супермаркетов он ни с того ни с сего бьет с разворота пенсионерку кулаком по лицу.

Вскоре подозреваемого задержали, но внятно объяснить свой поступок мужчина не смог.

9 ноября 2015 г. состоялся суд, который признал Кондратенко виновным и назначил ему 14 месяцев ограничения свободы. На протяжении этого времени мужчина не должен уезжать из Сызрани без согласования с надзорными органами; с 22:00 до 6:00 обязан быть дома (кроме случаев, когда иное необходимо по работе); также ему запрещено посещать места, где проходят культурно-массовые мероприятия; и он обязан дважды в месяц отмечаться у надзорных органов. Помимо этого, Кондратенко обязали выплатить потерпевшей в общей сложности 118 тыс. рублей. Фактически же он остался на свободе.

Надзорное ведомство сообщает, что за время отбытия наказания Кондратенко неоднократно нарушал условия отбытия наказания, в связи с чем сотрудники филиала по г. Сызрань ФКУ УИИ ГУФСИН России по Самарской области направили в мировой суд представление о замене неотбытой части наказания на лишение свободы.

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