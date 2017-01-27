В Пензе произошли новые прорывы теплотрасс

С учетом новых прорывов без тепла остаются 165 домов, сказал он.

Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев на заседании городского штаба по ЧС.

В Пензе почти 500 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

По данным на 3.00 мск, из 471 жилого дома без тепла оставались 178, а также шесть школ, шесть детских садов, пять учреждений здравоохранения. Ремонтники обещали ликвидировать все прорывы к 6.00 мск и подключить дома к теплоснабжению к 8.00 мск. Теперь же, по информации компании «Т Плюс», которой принадлежит ТЭЦ-1, теплоснабжение должно поступить в дома до 13:00 мск.

Авария на ТЭЦ

Накануне в результате аварии на ТЭЦ-1 (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и порывов на теплотрассах в ночь на 27 января остались без тепла 27 тысяч горожан. На аварийно-восстановительных работах задействовано 23 бригады рабочих. Инцидент стал причиной гибели одного человека.

По факту случившегося на теплоэнергоцентрали проводится расследование, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).