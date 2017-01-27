Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
ЦБ сообщил об аномальном финансовом поведении россиян
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Бомжи захватили особняк российского миллиардера
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Финнам удалось остановить задушевное признание Порошенко - СМИ
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины - Совфед
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
11:12 (мск), источник: ТАСС

В Пензе произошли новые прорывы теплотрасс

ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Новые прорывы теплотрасс произошли ночью в Пензе.

Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев на заседании городского штаба по ЧС.

С учетом новых прорывов без тепла остаются 165 домов, сказал он.

Читайте также
В Пензе почти 500 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

По данным на 3.00 мск, из 471 жилого дома без тепла оставались 178, а также шесть школ, шесть детских садов, пять учреждений здравоохранения. Ремонтники обещали ликвидировать все прорывы к 6.00 мск и подключить дома к теплоснабжению к 8.00 мск. Теперь же, по информации компании «Т Плюс», которой принадлежит ТЭЦ-1, теплоснабжение должно поступить в дома до 13:00 мск.

Авария на ТЭЦ

Накануне в результате аварии на ТЭЦ-1 (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и порывов на теплотрассах в ночь на 27 января остались без тепла 27 тысяч горожан. На аварийно-восстановительных работах задействовано 23 бригады рабочих. Инцидент стал причиной гибели одного человека.

По факту случившегося на теплоэнергоцентрали проводится расследование, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).

Комментарии
2
Александр Кузнецов
Пока этих, с позволения сказать, управленцев и чиновников не начнут реально сажать толку не будет никакого. А сажать можно любого. Вор на воре и вором погоняет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Свин .
на бумаге небось поменяли, бабло освоили а старье опять зарыли - 99%
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из-за аварии на ТЭЦ в Пензе произошли прорывы теплотрассы
© Ньюстюб
Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Кремль назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа
СМИ узнали зарплату российского информатора WADA
Правительство сократит расходы на научные исследования
На таможне застряли сотни иномарок без ЭРЫ-ГЛОНАСС
Tax free в России распространят на все товары
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Камеры в Москве зафиксировали скорость 300 км/ч Ежедневно в ЦОДД обрабатывают около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Умер актер из сериалов «Крутой Уокер» и «Менникс» Неделей ранее у 91-летнего Майка Коннорса была диагностирована лейкемия
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Россияне отказались от частного строительства
В Петербурге стало на 2,7 тысячи дольщиков больше
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь