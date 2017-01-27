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09:30 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье рыбака с собакой и машиной унесло на льдине

Рыбака с собакой и автомобилем унесло на льдине в Приморье, спасателям удалось его эвакуировать, сообщает ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС. «По словам старшего группы спасателей Игоря Чемоданова, в результате отрыва ледяного поля от основной массы, рыбака вместе с машиной и собакой стало уносить от берега.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Рыбака с собакой и автомобилем унесло на льдине в Приморье, спасателям удалось его эвакуировать, сообщает ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.

«По словам старшего группы спасателей Игоря Чемоданова, в результате отрыва ледяного поля от основной массы, рыбака вместе с машиной и собакой стало уносить от берега. Площадь льдины составила приблизительно 10 на 15 метров. Удалённость от берега составила около 300 метров. Благодаря течению, дрейф льдины прекратился на относительно небольших глубинах», — говорится в сообщении.

Спасатели, используя катамаран, доставили рыбака на берег, а позже был переправлен к берегу его автомобиль. Спасённым оказался житель города Артём, медицинская помощь рыбаку не понадобилась.

Накануне было распространено предупреждение о том, что вечером 26 января и ночью в пятницу, 27 января, в связи усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом и подвижка припайного льда в районе трещин. Днём 27 января усилится уже северо-западный ветер, при котором станет возможным вынос льда в открытую часть залива Петра Великого.

В четверг в опасной ситуации оказались около 50 рыбаков на ледовом поле во Владивостоке, которое дало трещину. Все они успели попасть на берег до отрыва льдины.

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