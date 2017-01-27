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11:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полицейские задержали лже-минера Центрального рынка в Иркутске

Злоумышленник в момент телефонного звонка был пьян.

Источник: IrkutskMedia.ru

Телефонный «шутник», который «заминировал» Центральный рынок, задержан в Иркутске. Им оказался 28-летний нигде не работающий местный житель. Установлено, что в момент звонка злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Подозреваемому преступнику может грозить до 3 лет лишения свободы.

«В течение нескольких часов после сообщения оперативники уголовного розыска в результате проведенного комплекса разыскных мероприятий установили местонахождение звонившего. Им оказался 28-летний нигде не работающий местный житель. В ходе опроса мужчина пояснил, что в момент звонка находился в алкогольном опьянении и сообщил заведомо ложную информацию. Предварительно, мотивом случившегося стали хулиганские побуждения», — говорится в сообщении.

Напомним, что Центральный рынок могли заминировать в Иркутске 25 января. Посетители и работники были эвакуированы. На месте работала полиция.

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